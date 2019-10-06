Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikasında şok bir olay yaşandı.

Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica, maçın 75. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı.

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Rumen teknik adamın kart görmesine neden olan olay ise Mahmut Tekdemir ile yaşadığı olay oldu. Mahmut Tekdemir taç atışını kullanmak için kenara geldi. Topu saklayan Sumudica ile Mahmut arasında gerilim yaşandı. Bunun akabinde hakem sarı kartla Sumudica'yı cezalandırdı.