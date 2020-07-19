Süper Lig’in 33’üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahada iki tane açık futbol oynayan takımın karşılaştığını ifade etti. İyi oyuncuların olduğunu tüm kamuoyuna gösterdiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Bugün yine iyi futbol ile ligteki yerimizi koruduk. Pandemiden sonra kaybetmeyen tak takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı kutluyorum çünkü hala motive olduklarını gördüm. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Sarı kart gördüğüm penaltı pozisyonu ile ilgili de bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha öncede buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk" dedi.

Yeni sezon ile ilgili transfer çalışmalarına değinen Sumudica, ez fazla 3 yeni oyuncu almak istediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, ilk olarak Maxim ve Kayode ile devam etmek istediğini ve 3-4 oyuncunun gideceğinin sinyalini verdi.

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) -







