Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğunu vurguladı. Kırklarelispor maçının takımı için antrenman niteliğinde olduğunu ifade eden Sumudica, eksikler nedeniyle maçta istediği değişikliği yapamadığını söyledi.

Rövanş maçında Kırklarelispor’u 1-0 yenmeleri halinde üst tura yükselebileceklerini ifade eden Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. Eğer biz bu takımla elimizdeki oyuncularla devam edeceksek bir tur üste çıkmayı, tur atlamayı istemiyorum. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz." şeklinde konuştu.