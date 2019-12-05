Sumudica'dan flaş Türkiye Kupası açıklaması

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Eksikler nedeniyle maçta istediği değişikliği yapamadığını belirten Sumudica, "Eğer biz bu takımla elimizdeki oyuncularla devam edeceksek bir tur üste çıkmayı, tur atlamayı istemiyorum" dedi.

05 Aralık 2019, Perşembe 20:56
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Sumudica'dan flaş Türkiye Kupası açıklaması

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğunu vurguladı. Kırklarelispor maçının takımı için antrenman niteliğinde olduğunu ifade eden Sumudica, eksikler nedeniyle maçta istediği değişikliği yapamadığını söyledi.

Rövanş maçında Kırklarelispor’u 1-0 yenmeleri halinde üst tura yükselebileceklerini ifade eden Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. Eğer biz bu takımla elimizdeki oyuncularla devam edeceksek bir tur üste çıkmayı, tur atlamayı istemiyorum. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz." şeklinde konuştu.

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