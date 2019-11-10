Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Zorlu maç öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, tokalaştığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i basın mensuplarına göstererek, “This is the king! (İşte kral bu)” ifadesini kullandı.

Maç sonunda ise Rumen hoca, bu kez basın mensuplarına sitemde bulundu.

Basın toplantısına gelen Sumudica, basın mensuplarına dönerek, “İmparatorun basın toplantısı bitti tabi gidiyorsunuz. Benimkine kalmıyorsunuz” dedi.