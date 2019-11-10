Sumudica'dan Fatih Terim'e övgü!

Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederken Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, maç öncesinde Fatih Terim'e yönelik övgü içeren bir harekette bulundu.

10 Kasım 2019, Pazar 06:01
- A +
Sumudica'dan Fatih Terim'e övgü!

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Zorlu maç öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, tokalaştığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i basın mensuplarına göstererek, “This is the king! (İşte kral bu)” ifadesini kullandı.

Maç sonunda ise Rumen hoca, bu kez basın mensuplarına sitemde bulundu.

Basın toplantısına gelen Sumudica, basın mensuplarına dönerek, “İmparatorun basın toplantısı bitti tabi gidiyorsunuz. Benimkine kalmıyorsunuz” dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...