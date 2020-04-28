Corona virüs salgını sürecinde ülkesi Romanya'ya dönmesi olay olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, corona virüs ile mücadelede Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı.

Ülkesinde gsp.ro'ya konuşan Sumudica, Türkiye'nin mevcut durumda sağlık altyapısıyla corona virüs krizini en iyi şekilde yönettiğini açıkladı.

İşte Rumen futbol adamının dikkat çeken açıklamaları:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğüm için eleştirildim'

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğüm için yapılan eleştirileri okudum. Ben, politikadan bahsetmiyorum ki anlamam zaten. Ama Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını görüyorum"

'Sağlık sistemi birinci sınıf'

"80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiey, 100.000 civarı vaka ve 3.000'den az ölümle corona virüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi birinci sınıf. Şimdi Başakşehir'de solunum cihazları ile donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi"

'Hastaneye gittim Hilton'dayım sandım'

"Türkiye'de birçok kez hastanelere gittim. Acıbadem'e gittiğimde Hilton'da olduğumu sandım. Beni lüks bir doaya götürdüler. Ve bu tip 6 hastane var! Aralık ayında şiddetli zatürree nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika"

'Katar'da oynatılması planlanıyor'

Süper Lig'in nerede, nasıl oynanacağına yönelik görüşlerini de paylaşan Sumudica, "Antalya'da oynanması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın fikriydi. Ancak diğer takımlar tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Yayın haklarının sahibi beIN, şampiyonanın geri kalanını Katar'da oynatmak istiyordu. Sadece oranın Antalya'dan biraz daha sıcak olabileceğini düüşünüyorum ama beIN çok para ödüyor ve Katar merkezli olduğu için bu tip bir girişime sahip" dedi.