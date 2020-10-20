Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Cristian Sapunaru ve Fatih Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

Sevk bildirimleri şu şekilde:

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca ile 18.10.2020 tarihinde medyada yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SERVET ÇAVUŞOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ERSAN ADEM GÜLÜM'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SIDNEY SAM'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi ve 98/1 maddeleri uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞENER GENÇTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü MARIUS STEFAN ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/1 ve 9/2 maddeleri ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü ERDAL GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın 18.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ANKARASPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANKARASPOR Kulübü futbolcusu MILOS STANOJEVIC'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANKARASPOR Kulübü doktoru TOGAY EVRİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET TAŞYÜREK'in 18.10.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MENEMEN SPOR Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in 19.10.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 ve 9/3 maddeleri uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MENEMEN SPOR Kulübü Başkanı KAZIM HÜROL TAKLAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 ve 9/3 maddeleri uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MANİSASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/1 ve Geçici Madde-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MANİSASPOR Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MANİSASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSASPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN DİNÇER'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi HASAN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞ SPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü Başkanı CİHAN BALTACIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET ERKAN ÜST'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü antrenörü SADIK ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- CEYHAN SPOR Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/4 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3, 7/6, 6/9, 6/19, 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9, 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/19, 7/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ISPARTA 32 SPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ALTINDAĞ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ALTINDAĞ SPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ALTINDAĞ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- DÜZCE SPOR Kulübü futbolcusu METİN SEVİNÇ'in 17.10.2020 tarihinde oynanan DÜZCE SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 17.10.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ALANYA KESTELSPOR Kulübü idarecisi ASIM ŞAHİNKAYA'nın 17.10.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu UĞURCAN ARSLANTÜRK'ün 17.10.2020 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 16.10.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR Kulübü Başkanı MEHMET YILDIRIM'ın 16.10.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- Bölgesel Gözlemci ONUR BALCI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu'nun 40. maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



