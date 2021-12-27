Sumudica yine kurtaramadı

Süper Lig 'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi sahasında Kayserispor maçında 2-0 öndeyken 90 dakikayı 2-2'lik beraberlikle noktalamıştı. Hatta hakem kararları sebebiyle Malatya cephesi, çok gergin anlar yaşamıştı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın öğrencileri, Kadıköy'den de puansız ayrılarak ligin ilk yarısının son maçında da puan alamadı. Galibiyet hasretini 9'a çıkaran Malatya, bu süreçte 3 beraberliğinin yanına 6. mağlubiyetini ekledi.

Devrede yeni transferler

Küme düşme hattında 15 puanla dipte yer alan Sumudica'nın takımı, Fenerbahçe'ye karşı son iki maçtaki üstünlüğünü sürdüremedi. Geçen sezon Kanarya'yı deplasmanda 3-0 yenen, sahasında 1-1 berabere kalan konuk ekip, artık ikinci devrede yapacağı transferlerle bir an önce toparlanıp, tehlike hattından çıkmanın yollarını arayacak