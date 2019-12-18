Sumudica: Turu ilk maçta kaybetmiştik

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı GMG Kırklarelispor’u 3-2 mağlup etmesine rağmen elenen Gaziantep FK’nin teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, maçın adeta antrenman havasında geçtiğini söyledi.

Karşılaşmada Süper Lig’de fazla süre alamayan oyunculara şans verdiğini belirten Sumudica, "Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu. İki gün aradan sonra yeniden lig maçı var. Ona odaklanacağız. Her şeye rağmen takımımı tebrik ediyorum. Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik." ifadelerini kullandı.

Ligde puan toplamaya odaklandıklarını aktaran Sumudica, Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçta iyi bir sonuç elde etmek istediklerini kaydetti.

AA