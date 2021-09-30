Son olarak Romanya'da Cluj takımını çalıştıran Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü söyledi.

Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamalarla şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar resmi bir şey yok. Yakında ne olacağını göreceğiz. Al Ahli'de Besnik Hasi'ye saygı duyuyorum ve bu yüzden bir şey diyemem."

"TÜRKİYE'DEN İKİ KULÜPLE GÖRÜŞMELER OLDU"

Türkiye'den teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sumudica, "Türkiye'de iki kulüple görüşmeler oldu. Ancak ne olacağını görmek için bu haftayı bekleyeceğim. Belli bir projesi ve hedefleri olmayan kulübe gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı. (Skorer)