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Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü açıkladı

Marius Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamada Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü fakat şu anda resmi bir şey olmadığını, belli bir projesi olan kulüple çalışacağını açıkladı.

30 Eylül 2021, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü açıkladı

Son olarak Romanya'da Cluj takımını çalıştıran Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü söyledi.

Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamalarla şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar resmi bir şey yok. Yakında ne olacağını göreceğiz. Al Ahli'de Besnik Hasi'ye saygı duyuyorum ve bu yüzden bir şey diyemem."

"TÜRKİYE'DEN İKİ KULÜPLE GÖRÜŞMELER OLDU"

Türkiye'den teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sumudica, "Türkiye'de iki kulüple görüşmeler oldu. Ancak ne olacağını görmek için bu haftayı bekleyeceğim. Belli bir projesi ve hedefleri olmayan kulübe gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı. (Skorer)

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