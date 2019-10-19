Sumudica: Trabzon maçına galibiyet için gidiyoruz

7 hafta sonunda inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyan Gaziantep’te teknik direktör Marius Sumudica, bugün deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 puan için gittiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Savunmayı değil hücumu düşüneceğiz. Önümüzde yoğun bir fikstür olacak. Bunun için de sahada en iyisini yapmamız gerekiyor. Oraya galibiyet için gidiyoruz” yorumunu yaptı.