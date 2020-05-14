Sumudica: Sezona devam etmeliyiz

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörü Marius Sumudica, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Sumudica: "Oyuncularımıza programlar yazdık ve ihtiyaçları olan malzemeleri verdik. Her şeyi ben koordine ettim. Her gün oyuncularımla konuştum. Çünkü oyunculara, kulübe ve Gaziantep şehrine ahlaki anlamda bir borcum vardı."

"Sezona devam etmeliyiz"

"Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Dönerek, sağlığım açısından biraz risk aldım tabii. 55 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamıştım ama futbol benim için en önemli şey... Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz. Fikrim bu yönde. Düşen takımlar veya şampiyonluk konusu, ancak rekabetçi ortamda belli olur."

"Bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor"

" Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'na, TFF'ye, Hükümet'e ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. En doğru kararı alacaklar ve bence bu, devam etme yönünde olmalı. Fatih Terim'i hastaneden çıktığında arayanlardan biriyim. İyileştiği, sağlıklı olduğu için mutluyum. Herkese iyi dileklerimi sunuyorum. Aynı zamanda bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Maç sırasında tabii ki temaslar olacak. Sonuçta tenis veya satranç oynamıyoruz. Bence en iyi seçenek insanları bu konuda eğitmek. Sorumlular doğru kararları alacaktır."

"İzole bir yerde oynayabiliriz"

"Buna uyum sağlamalıyız. Tabii ki hepimiz bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bu tavsiye, bütün futbolu bir yerde, izole şekilde yapabilirdik. Testleri takip etmek, maçlara gitmek, otele dönmek çok daha kolay olurdu. Bu süreçte gerekli eğitimler verilirse, bu sürecin üstesinden 1.5 ayda geliriz. Takımda birçok şeyi tırnaklarımla yarattım. Hala almamız gereken puanlar var. İstediğimiz puanları alırsak ligde kalacağız. Süper Lig'de pozisyonumuzu korumak, bence oldukça objektif bir hedef ve buna yakınız."

"Gazetecilerle iddiaya girdim"

" Gaziantep'te başardıklarımızdan çok memnunum. Sezonun ilk 2 maçında mutsuzdum. Özellikle Romanya'da yazılan bazı haberlerden dolayı. Takımın düşeceğini düşünüyorlardı. Bazı gazetecilerle iddiaya girdim. Eğer Gaziantep küme düşerse, kariyerimi noktayalayacaktım. Ama bu takım Süper Lig'de kalırsa, onun da gazeteceliği bırakması gerekiyor. Süper Lig'de kovulmayan 5 teknik direktörden bir tanesiyim. Benim için önemli olan sonuçtur. Biraz daha farklı bir stilimiz var, diğer takımlara göre farklı bir tarzımız var. 3-5-2 oynuyoruz. Farklı açılardan hücum edebiliyoruz. Çok gol attık, çok da gol yedik. Son 8 maçta çok büyük sürprizler göreceğiz gibi."

"Türk vatandaşlığı ve pasaportu da istedim"

"Şimdiden kendimi yarı Türk hissediyorum. Hatta Türk vatandaşlığı ve pasaportu da istedim. Evimde kalsaydım, bazı problemleri yaşamayacaktım ama istediğim sevdiğim bir ülkeye geri dönüp sezonu bitirmekti" dedi."



