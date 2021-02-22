Gaziantep FK ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor'a geçen Marius Sumudica, yeni takımındaki 5 maçı da galip bitiremedi. Göreve başlayamadığı ve yardımcı antrenör ile çıkılan Sumudica 2020-21 sezonuna da ilk 5 haftada galip gelemeden başlamış daha sonra takımını üst sıralara taşımıştı

Sumudica dönemi Ç. Rizespor'un performansı

Fenerbahçe 1-0 Ç.Rizespor

Ç.Rizespor 1-1 Kasımpaşa

Alanyaspor 2-1 Ç.Rizespor

Ç.Rizespor 0-2 BB Erzurumspor

Ankaragücü 1-1 Ç.Rizespor







