Sumudica Rizespor'da galibiyet göremedi
Gaziantep FK ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor'a geçen Marius Sumudica, yeni takımındaki 5 maçı da galip bitiremedi. Sumudica 2020-21 sezonuna da ilk 5 haftada galip gelemeden başlamış daha sonra takımını üst sıralara taşımıştı
Gaziantep FK ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor'a geçen Marius Sumudica, yeni takımındaki 5 maçı da galip bitiremedi. Göreve başlayamadığı ve yardımcı antrenör ile çıkılan Sumudica 2020-21 sezonuna da ilk 5 haftada galip gelemeden başlamış daha sonra takımını üst sıralara taşımıştı
Sumudica dönemi Ç. Rizespor'un performansı
Fenerbahçe 1-0 Ç.Rizespor
Ç.Rizespor 1-1 Kasımpaşa
Alanyaspor 2-1 Ç.Rizespor
Ç.Rizespor 0-2 BB Erzurumspor
Ankaragücü 1-1 Ç.Rizespor
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1363910816949559298