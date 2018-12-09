Kayserispor'un eski teknik direktörü Sumudica'dan başarı dileği... Rumen teknik adam, bir önceki röportajındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Kayserispor benim kariyerimdeki en mutlu olduğum takımlardan birisi. Taraftarı, futbolcuları, yönetimi ve başkanıyla birlikte çok güzel günler geçirdim. Kayserispor Başkanı Erol Bedir futbolu çok iyi bilen ve kulübü iyi yöneten birisi. Kayserispor taraftarından ricam takımın bu sıkıntılı günlerinde destek olmaları. Ben de her zaman bu takımın bir taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

'Finansal konular'

Sumudica, yeniden Kayseri'ye dönmemesiyle ilgili ise, "Finansal açıdan bir konu vardı o yüzden gelemedim. Tek nedeni bu" değerlendirmesini yaptı.