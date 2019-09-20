Sumudica: Kayode sorunsa problem büyük!

Bu sezon Süper Lig’e çıkan Gazişehir, ilk hafta Fenerbahçe’ye 5-0 kaybetti, ancak ardından çok iyi bir grafik yakalayarak önce sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 yendi, zorlu Sivas deplasmanından 1 puan çıkardı ve son olarak da milli aranın ardından Beşiktaş’ı evinde 3-2 yendi. Biz de çıkışa geçen Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica ile konuştuk, ona hem takımın yükselişini hem de son Beşiktaş maçını sorduk. İşte Rumen hocanın, gündeme damgasını vuracak açıklamaları: “Fenerbahçe maçı öncesi 5 oyuncum yeni takıma katılmıştı, toplamda geçen sezonki takıma göre 16 yeni oyuncu vardı. Tam takım olarak 1 hazırlık maçı yapamadan sezona başlarken, Fenerbahçe sayısız hazırlık maçı oynadı. Farklı dilleri konuşan, birbirleriyle hiç oynamamış isimlerle sıkı antrenmanların ardından daha iyi bir konuma gelmeyi başardık.”

‘Sivas beraberliği çok önemliydi’

“Gençlerbirliği’ni yendikten sonra Sivas’taki beraberlik, Beşiktaş maçı öncesi çok önemliydi. Oyuncularıma hafta boyunca, ‘Bu maçta kazanma şansımız var’ dedim. Çünkü rakibi çok iyi analiz etmiştik. Beklediğimiz gibi 4-1-4-1 oynadılar. Orta alanda Dorukhan ve Llajic’e sürekli baskı yapıp, buranın kontrolünü aldık. Kanatları, bekleri Caner ile Gökhan’a yardım etmediği için burada hızlı oyuncuları devreye soktuk. Kayode ve Twumasi çok hızlı oldukları için stoperleri ani hücumlarda ağır kaldı. Bu baskı sonucunda Vida kırmızı kart gördü. Maçı tekrar analiz ettiğimizde, ilk yarı skor 5-0 rahat olurdu. Çok önemli fırsatlardan yararlanamadık. Sayın Abdullah Avcı’nın maçtan sonra Gazişehir’in oyunundan çok Kayode’nin durumundan bahsetmesi şaşırtıcı. Sanırım maçın kolay geçeceğini ve bu kadar zor olmayacağını düşünüyordu!”

‘Gücünüz ve imkanlarınız varsa...’

“Kendisi Kayode’nin hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartı anlatıyor ama milli ara öncesindeki Rizespor maçında futbolcusu N’Koudou, rakibinin bacağını kırıyordu. Herkes, bunun net bir kırmızı kart olduğunu söylemişti. Keşke bundan da bahsetseydi. Ben ondan, ‘Gazişehir, bu maçta bizden daha iyi oynadı ve galibiyeti hak etti’ diye bir açıklama beklerdim. Eğer Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teknik direktörü, Gazişehir’in bir oyuncusunun durumundan şikayet edip, hakemi de eleştiriyorsa, buradaki problemin kendisi adına son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Eğer siz Beşiktaş’sanız ve herkesi yenebilecek gücünüz ve imkanlarınız varsa, kaybettikten sonra Kayode’yi mağlubiyetin nedenlerinden biri olarak göstermezsiniz.”

‘Gazişehir kesinlikle düşmeyecek’

“Normalde hakemler ya da rakip hakkında konuşmam, ancak bana ya da oyuncuma karşı bir haksız bir eleştiri olursa, burada elbette takımımı savunmam gerekiyor. Türkiye’deki hakemler, Avrupa’nın birçok yerindeki hakemlerden daha kaliteli. Şimdi önümüzde Rizespor deplasmanı var ve bu maça da aynı ciddiyetle hazırlanmamız şart. Süper Lig gerçekten çok zor. Herkesin, herkesi yenebileceği bir lig. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu takım sezon sonunda asla bir alt lige düşmeyecek. Hedefimiz elbette yukarılar. Lige yeni çıkmış bir takım olarak sezonu 10 ya da 11. sırada bitirirsek, bu harika olur. Gelecek sezon da kadrosu çok daha iyi oturmuş bir takım olarak daha iyi hedefler, rahatlıkla koyulur.”

M.Çağrı Davran

Bu haberi de okudular Kulüpler Birliği Başkanı Murat Sancak