Sumudica için Kayserispor iddiası

Rumen gazeteci Emanuel Rosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marius Sumudica'ya gelen teklifleri açıkladı. Sumudica'ya bir dönem görev yaptığı Kayserispor'un 1 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.

Sumudica'ya Steaua Bükreş'in teklif yaptığını ve kabul etmediği yazılırken Suudi Arabistan'dan 1,5 milyon Euro, Kayserispor'dan 1 milyon Euro teklif geldiği yazıldı.





Sumudica 2017-18 sezonunda Kayserispor'un başında 33 maçta görev yapmıştı. Sözü geçen sezonu Kayserispor 9.sırada tamamlamıştı