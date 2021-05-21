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Sumudica için Kayserispor iddiası

Süper Lig'de geçen sezon Gaziantep FK ve Ç. Rizespor takımlarında görev yapan Marius Sumudica hakkında Süper Lig'e döneceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sumudica'ya 1 milyon Euro'luk teklif yapıldığı paylaşıldı

21 Mayıs 2021, Cuma 20:12 Son Güncelleme:
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Sumudica için Kayserispor iddiası

Rumen gazeteci Emanuel Rosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marius Sumudica'ya gelen teklifleri açıkladı. Sumudica'ya bir dönem görev yaptığı Kayserispor'un 1 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.

Sumudica'ya Steaua Bükreş'in teklif yaptığını ve kabul etmediği yazılırken Suudi Arabistan'dan 1,5 milyon Euro, Kayserispor'dan 1 milyon Euro teklif geldiği yazıldı.


Sumudica 2017-18 sezonunda Kayserispor'un başında 33 maçta görev yapmıştı. Sözü geçen sezonu Kayserispor 9.sırada tamamlamıştı

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