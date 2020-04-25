Tüm Avrupa’da olduğu gibi Romanya’da da liglere ara verilirken, geri dönüş için sürpriz bir plan gündemde. Romanya Futbol Federasyonu, ligin kalan bölümünü Antalya’da oynatmayı ve öncesinde takımların buradaki otellerde kamp yapmasını ciddi şekilde düşünüyor. Bu konuda federasyon yetkililerinin Romanya’daki kulüp başkanlarıyla da görüştüğü belirtildi. Bu duruma Gaziantep FK’nın hocası Marius Sumudica’dan ise tepki geldi. Ülke basınının görüşünü aldığı Rumen çalıştırıcı, “Önümüzdeki 3-4 haftada virüsün temizleneceğini düşünmüyorum. Antalya’nın iklimi yaz aylarında futbola elverişli değil. Futbol oynayamazsınız. Hele ki 3 günde 1 maç yapmak, cinayet olur” dedi.

‘Yazın tatil yeri’

Sumudica şöyle devam etti: “Antalya’da bir büyük stat var. Oteller kamp için uygun ama antrenman yaptıramazsınız. Çünkü hava bazen 40 derece oluyor. Orası bir tatil yeri. Oyuncular susuz kalır, mineral kaybeder ve yok edersiniz. Bir futbolcu için çok zor. Türkiye’yi iyi bilen birisi olarak Romanya bu seçeneği tekrar gözden geçirmeli”