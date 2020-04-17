Süper Lig'de çalışan teknik adamlar 2019-2020 sezonunda özellikle Aralık ayından sonra hastalıklar nedeniyle maçları ve antrenmanları kaçırmıştı. Son olarak Rumen teknik adam Sumudica ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleri çok fazla yurt dışı teması olan spor camiasının geçirdiği hastalıkla hakkında şüphe uyandırdı. İşte o liste...

Sumudica: 'Ne koku ne de tat alabiliyordum'

Sumudica son olarak geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Romanya'dayken hastaneye yattığında aslında zatürre değil koronavirüs olduğunu öne sürdü. Sumudica verdiği röportajda 'Ne koku ne de tat alabiliyordum. Koronavirüsün bütün semptomları vardı' diyen Sumudica'nın bu sözleri gündem oldu. Sumudica 2019 Aralık ayında ülkesi Romanya'da zatürre tedavisi görmüştü. Kulüp de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın Yeni Malatyaspor maçında takımın başına sahaya çıkamayacağını bildirmişti. Maç Gaziantep FK'nın sahasında 1-1 bitrmişti.

İşte Gaziantep FK kulübünden o gün yapılan açıklama

Avcı: "Zatürre başlangıcı belirtileri vardı"

Abdullah Avcı dün yapıtğı açıklamada kaçırdığı Avrupa Ligi maçı hakkında, "Braga maçına gidemediğimde zatürre başlangıcı belirtileri vardı. Doktorların kararıydı. Ölümcül hastalık herhalde, gidemedi dediler. Bunu yazanlar, bugünkü sağlık sürecimizi nasıl yazacak acaba?" ifadelerini kullandı. Beşiktaş o maç yardımcı antrenör Recep Uçar yönetiminde çıkarken sahadan da 3-1 yenik ayrılmıştı.

14 Ocak 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı son 16 turu ilk maçına Ersun Yanal grip olduğu için çıkamamıştı. Teknik adamların kolay kolay hastalık nedeniyle takımın başında yer almamazlık yapmadığı futbol dünyasında bu karşılaşmada görevi Volkan Kazak yapmıştı. Mücadele öncesi Fenerbahçe kulübü, "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi" açıklamasını yapmıştı. Mücadele ise 0-0 berabere sona ermişti.









Fatih Terim 15 Ocak 2020 tarihinde Ç.Rizespor maçına hasta çıktığını söylemişti

Son olarak Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Ocak 2020 tarihinde Ç.Rizespor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 biten maç sonunda hasta olduğunu söylemişti. Terim iki günden bu yana hasta olduğunu belirterek, “Güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre’ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı. Onu da kazanmış oluruz. Lig hepimize ikinci yarı hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" diye konuştu. Maça sağlık ekibinin yardımı ile çıkan Terim 25 Mart 2020 tarihinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Deneyimli teknik adam önceki gün test sonuçlarının negatif çıktığını ve hastalığını yendiği söylemişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru