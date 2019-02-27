Sumo güreşçilerinin sakal uzatmaları yasaklandı. Federasyon, izleyicilerin güreş esnasında uygunsuz görünmemeleri için bu kuralların getirildiğini belirtti.

Bazı tecrübeli sumo güreçileri ise sakalın kendilerine uğur getirdiğini belirterek yeni kurallara itiraz ediyor ancak federasyon bu konuda kararlı. Sakalın yanında tırnak uzatmak ve dövme de yasaklandı.

Japonya Sumo Birliği'nden Oguruma ise kuralların arkasında duruyor. Oguruma, "Bu tarihi olan bir spor ve uygunsuz görüntüler olmamalı. Dohyo ringi kutsal bir yer. İnsanlar bu sporu izlerken mutlu olmalı." diyor.

"Büyük şampiyon" Kakuryu ise, "Her güreşçi her kurala riayet etmeli, kimse itiraz etmemeli" diyerek adeta sistemin net şekilde arkasında duruyor.

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