Sümeyye Menevşe: Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum

İstanbul'da oturan Sümeyye Menevşe'ye, çocukluğunda ilgi duyduğu tekvando sporuna başlamasına, işitme engelinden dolayı ailesi izin vermedi. 4 yıl önce okulunda düzenlenen tekvando kursuna ailesinden izin almadan başvuran Sümeyye Menevşe, antrenmanlara katıldı. Ailesi Sümeyye Menevşe'nin eve tekvando kıyafetiyle gelmesinin ardından kızlarının spora başladığını öğrendi.

BABASINI KALP KRİZİNDEN KAYBETTİ

Tekvando yapmasına karşı çıkan anne ve babasını gösteri yaparak ikna eden Sümeyye Menevşe, antrenmanlara devam etti. Tekvandoda başarılı olmayı hedefleyen Sümeyye Menevşe, 'tekvando şampiyonu olma sözü' verdiği babasını geçen sene kalp krizi nedeniyle kaybetti. Babasına verdiği sözü yerine getirmek için daha hırslanan Sümeyye Menevşe, şampiyonalara hazırlandı.

Bu yıl ilk kez katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik elde eden Sümeyye Menevşe, gümüş madalya kazanmanın sevincini yaşadı. Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giyen Sümeyye Menevşe, bronz madalyanın sahibi oldu.

BABAMA VERDİĞİM SÖZÜ UNUTMADIM

Gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sümeyye Menevşe, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu. Şimdi ailem ısrar ediyor dünya şampiyonluğunu kazanmam için. Babama tekvando şampiyonu olma sözü vermiştim. Babama verdiğim sözü unutmadım. Gelecek sene dünya şampiyonası, 2021'de olimpiyat var. Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

DHA