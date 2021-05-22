Sümeyye Boyacı'dan gümüş, Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest finalinde birlikte mücadele eden millilerimizden Sümeyye Boyacı 1:34.94'le gümüş, Sevilay Öztürk ise 1:39.94'le bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, madalya mücadelesi verdi.
Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.