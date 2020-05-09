Orta Asya’ya özgü olan sumak çalısı kaba ve kuru toz haline getirilmek suretiyle özellikle baharat niyetini değerlendirilmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda sumak çayı elde edilmek suretiyle tüketimi gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda içeriğindeki zengin mineral yapısı ile beraber insan sağlığı için pek çok fayda getirdiğini söylemek mümkün. Son dönemlerde çok fazla ilgi gören ve araştırılan, aynı zamanda tercih edilen doğal bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Sumak çayı faydaları nelerdir?

Antioksidan ve C vitamini deposu olarak öne çıkan sumak çayı sağladığı birçok fayda ile beraber günümüzde yoğun şekilde değerlendiriliyor. Özellikle kronik öksürük ve kronik faranjit ile mücadele ediyorsanız sumak çayı önemli faydalar getirmektedir. Hazırlaması pratik ve basit olan bu sumak çayı keyifli şekilde ve lezzetle tüketilebilir. Diğer taraftan sumak çayının faydaları saymakla bitmez.

- Boğaz ağrısı ve boğaz yanması şikayetlerini minimum seviyeye indirir.

- Kronik faranjit ile kronik öksürüğü giderici bir etki yaratır.

- Enfeksiyonel hastalıkları önler.

- Cilt koruyucu özelliği bulunmaktadır.

- Kalbi ve karaciğeri koruyucu bir etki yaratır.

Özellikle antimikrobiyal ve Anti-inflamatuvar özelliği sayesinde hem cilt sorunlarına hem de kalp ve karaciğer hastalıkları konusunda ciddi bir iyileştirici potansiyel teşkil etmektedir. Soğuk algınlığı ile beraber diğer inflamatuar hastalıklar için de önemli bir koruma potansiyeli sağlamaktadır. Farklı kullanım şekillerine bağlı olarak kolay ve basit biçimde hazırlayabilir ve bu çayı tüketebilirsiniz. Gerekli tarifleri takip etmek suretiyle evinizde bu çayı hazır hale getirebilir ve sevdiklerinizle beraber keyifle tüketebilirsiniz.

Sumak neye iyi geliyor?

Sumak hem cilt sağlığı için hem de pek çok farklı hastalık adına önemli bir koruma potansiyeli sunmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi güçlendirmesi sayesinde kalp ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı iyileştirici bir etki yaratmaktadır. Diğer taraftan ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları ve bronşit gibi enfeksiyonel hastalıklar konusunda önemli bir koruma sunmaktadır.

Diğer taraftan çiğnenmiş sumak yaprakları cilt üzerinde güvenli şekilde kullanılabilmektedir. Böylece deri döküntüleri ile beraber iltihaplı diş etleri için ciddi bir koruma potansiyeli sağlamaktadır. Kan kolesterol değerini de düşürdüğü için pek çok hastalığın ortaya çıkma potansiyelini önceden engel olmaktadır. Bu sebepten dolayı son dönemlerde hem lezzetli olmasından hem de sağlık açısından sunduğu ayrıcalık nedeniyle düzenli biçimde tüketilmektedir. Sumak çayı farklı yerlerden hazır olarak alınabilir ya da evde bire bir şekilde hazırlama şansı elde edilebilir.

Sumak zayıflamak için kullanılıyor mu?

En çok merak edilen konular arasında sumak kullanıldığı zaman zayıflamak mümkün mü sorusu gelmektedir. İnternet üzerinden çok fazla araştırılan bu soruya evet cevabını vermek mümkün. Tüketim açısından özel olarak hazırlanmış kür ile beraber sumak düzenli olarak kullanıldığı takdirde ideal kiloya gelme imkanı vermektedir. Kadın ya da erkek fark etmeden her yaş içerisinde zayıflamak için sumak kullanılabilir.

Her ne kadar pek çok farklı kullanım imkanı olsa bile kilo vermek için sumak, belli bir tarif üzerinden ele alınarak değerlendirilmelidir. Bir kase yoğurt ile beraber bir tatlı kaşığı sumak karıştırılmak suretiyle, düzenli olarak tüketildiği vakit yağ yakımı noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu tarif genel olarak sumak kürü şeklinde bilinir. Haftanın belirli günleri dengeli bir miktar üzerinden hazırlamak suretiyle, 1 tatlı kaşığı sumağın bir kase yoğurdun içine karıştırılmasıyla tüketmek mümkün. Bu tüketim doğrultusunda eğer düzenli yapılırsa belli bir zaman içerisinde vücudun istenmeyen kısımlarındaki yağların yakımını sağlamak mümkün.

Özellikle göbek yağlarından kurtulmak isteyenler için sumak kürü hızlı şekilde kilo verme imkanı sağlamaktadır. Bu doğrultuda bağırsakların daha düzenli şekilde çalışmasına imkan verirken, mide sorunlarına karşı da önemli bir koruma potansiyeli oluşturabilirsiniz. Tabii mide rahatsızlığı olan kişiler öncelikle uzman bir doktora başvurmak suretiyle, zayıflamak için bu kürü kullanması önemlidir. Ele alınan bu karışım ile beraber bir ayda 7 kilo vermek mümkün.