Vücutta bulunan mikroplara karşı adeta savaşçı rolünü üstlenen sumak, son zamanların en popüler olan bitkileri içerisinde bulunmaktadır. Bilhassa Doğu Anadolu Ve Güney Anadolu Bölgelerinde baharat şeklinde de kullanılan sumağın yararlarının çok fazla olduğunu belirtmek mümkündür. Antimikrobiyal etkisi bulunan sumak, bağışıklığı güçlendiren özelliğe de sahiptir. Anne sütünü arttıran, soğuk algınlığına iyi gelen sumak, çay olarak tüketilebilmektedir. Sumak çayı ile sumağın faydalarından yararlanmak mümkün.

Sumağın faydaları nelerdir?

Sumağın en önemli faydaları içerisinde yer alan özellik; mikrop, virüs ve bakterilerle savaşmasıdır. Bu özelliği ile oldukça dikkatleri çekmektedir. Sumağın birden fazla yararının bulunduğunu belirtmek doğru olacaktır. Sumak, bağışıklığı güçlendirmeye destek olur. İdrar söktüren bir özelliği bulunan sumak, şeker hastalığı ve obezite adına oldukça etkilidir. Solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Sumak, kan basıncını düzenleyen bir yapıya sahiptir. Damar sertliğinin oluşmasını önler. Anne sütünü arttıran sumak, kolesterolün normal seviye olmasına olanak tanır.

Kış aylarında herkesin karşı karşıya geldiği nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel rahatsızlıklara karşı sumağın oldukça önemli bir etkisi bulunur. Sumak, vücudun güçlenmesine imkan tanır. Antimikrobiyal özelliği sayesinde mikroplara karşı vücudun savaşmasına destek olur. Sumak, ateş düşüren özelliği ile de bilinmektedir. Solunum sisteminin rahatlamasına yardımcı olan sumak, bronşite oldukça iyi gelmektedir. Sumağın yaprakları kaynatıldıktan sonra demlenip gargara yapılmasıyla boğaz ağrısı giderilebilir.

Sumak tohumları, akciğerde oluşan enfeksiyonlara ve buna neden olan enfeksiyonlara karşı etkilidir. Yapılan birçok araştırmada, sumağın obeziteye ve şeker hastalığına karşı oldukça iyi geldiği açıklanmıştır. Sumak, vajinal akıntıları ortadan kaldırır. Ağrılı adet dönemi geçirenler ya da adet düzensizliği bulunan kişiler için şifalı bir bitkidir. Sütün artmasına katkı sağlayan sumak, anneler için oldukça önemlidir.

Sumağın kolesterolü ve kan şekerini düzenleyen etkisi bulunmaktadır. Sumak, idrarın oluşmasını çoğaltarak vücuttaki toksinlerin atılmasına destek olur. Ağrılı idrara çıkma konusunda ve mesane ağrısının hafiflemesinde etkisi bulunur. Bunun yanı sıra bağırsaklar için de fayda sağlar. Bunun yanı sıra tüketilen yiyecekler içerisinde kullanılan sumak şeker hastalığının önlenmesinde oldukça etkilidir. Sumak, faydaları bitmeyen bir bitkidir.

Sumaktan faydalanmak için nasıl kullanılması gerekir?

Sumaktan yararlarından faydalanmak için, çay şeklinde tüketilmesi, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Oldukça faydası bulunan sumak, çay şeklinde tüketildiğinde de birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, kronik hastalıkları bulunan kişilerin hekimlerine sorarak, sumak çayını tüketmeleri gerekmektedir.

Sumak çayının da sağlık bakımından pek çok yararı bulunmaktadır. Sumak çayını hazırlamak için öncelikle 1 litre kaynar su içerisine 1 yemek kaşığı kadar sumak ilave edilerek karıştırılmalıdır. 10 dakika boyunca demlenen çay, arzu edildiği gibi tüketilebilir. Sumak çayı, sivilce ve akne tedavisi adına kullanılabilir. Sumak çayı, pamuğa batırılarak sivilce bulunan yere sürüldüğü zaman sivilcelerin azaldığını fark etmek kesin olacaktır. Sumak çayının, öksürük ve boğaz ağrısı için de kullanıldığı söylenebilir. Kolesterol seviyesini normale indiren sumak çayının birden fazla faydası bulunmaktadır.

Sumak çayı faydaları nelerdir?

Sumak çayı; kalp rahatsızlıklarına, kansere, yaşlanma bulgularına sebep olacak etkileri önlemektedir. Yapılan araştırmalarda, sumak çayının içermiş olduğu antioksidanlar sayesinde hastalıkların oldukça olumlu bir şekilde iyileştiği gözlenmiştir.

Sumak çayı; yaraların iyileşmesi konusunda oldukça etkilidir. Cilt problemlerine iyi gelen sumak, cildin parlamasına da imkan tanır. Sumak çayı; iltihap türlerinin pek çoğunda, solunum yolu sorunlarında, bronşit ve başka pek çok rahatsızlığa şifa şeklinde kullanılmaktadır. Pek çok test sonucunda sumağın ve ekstresinin oldukça iyi anti- inflamatuar özelliğine sahip olduğu belirtilmiştir. Artrit, soğuk algınlığı nezle ve başka pek çok rahatsızlığın tedavisi için yararlı olduğu da araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. İlave şekilde sumak çayı, bağışıklığı güçlendirmek konusunda çok etkilidir. Doğal olmasından ötürü zararsız olduğu düşünülmemelidir. Kişinin herhangi bir hastalığı varsa, doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Bunun dışında sumak çayının tüketimi çok fazla olmamalıdır.