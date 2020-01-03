Sultanlar’dan son hazırlık!

Olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarının Türkiye etabını Antalya ve İstanbul’da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket etti. Milliler, eleme müsabakaları öncesinde bugün ve yarın Belçika ile ikili hazırlık maçları oynayacak. Belçika’yla aynı gruptayız A Milli Takım, daha sonra turnuvanın oynanacağı Hollanda’nın Apeldoorn kentine geçecek. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayan takım kota almaya hak kazanırken Türkiye, B Grubu’nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.