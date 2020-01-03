Sultanlar’dan son hazırlık!

Hollanda’da 7-12 Ocak’ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’ya gitti.

03 Ocak 2020, Cuma 06:32 Son Güncelleme:
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Sultanlar’dan son hazırlık!

Olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların hazırlıklarının Türkiye etabını Antalya ve İstanbul’da yaptığı antrenmanlarla tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, Belçika’nın başkenti Brüksel’e hareket etti. Milliler, eleme müsabakaları öncesinde bugün ve yarın Belçika ile ikili hazırlık maçları oynayacak. Belçika’yla aynı gruptayız A Milli Takım, daha sonra turnuvanın oynanacağı Hollanda’nın Apeldoorn kentine geçecek. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayan takım kota almaya hak kazanırken Türkiye, B Grubu’nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

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