Sultanlar sahnede
Voleybolda sezon tamamlandı, Milli Takımlar'da mesai başladı. Özellikle de Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları 500 gün sonra sahalara geri dönüyor. İki gruba ayrılan 26 kişilik geniş kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Kadın Milli Takımımız sırasıyla Milletler Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatı ve Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Ay-Yıldızlılar ilk büyük sınavını Milletler Ligi'nde verecek. Fanus sistemine göre İtalya'da düzenlenecek ve yarın başlayacak organizasyonda ilk rakibimiz Sırbistan olacak.
Voleybolda 2020-2021 sezonun tamamlanmasıyla gözler Milli Takımlar'a çevrildi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Kadın Milli Takımımız, 16 ay yani yaklaşık 500 gün sonra yeniden sahaya çıkacak. En son 12 Ocak 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yla final maçı oynayan Filenin Sultanları, 26 kişilk geniş kadrosuyla bu ayın başında kampa girdi ve Milletler Ligi, Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı yoğun programın hazırlıklarına başladı. 16 ay sonra yeniden...
16 aylık süreçte pandemi nedeniyle maç
yapmayan Ay-Yıldızlılar bu uzun dönem sonrası ilk büyük sınavını bugün başlayan Milletler Ligi'nde verecek. Fanus sistemine göre oynanacak ve İtalya'nın ev sahipliği yapacak organizasyonda ilk rakibimiz Sırbistan olacak. Olimpiyatın provası niteliği taşıyan Milletler Ligi'nde başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları bu turnuvayla ayrıca Tokyo'daki rakipleriyle de karşılaşmış olacak. Bu organizasyonda Türkiye 2012'de bronz ve 2018'de gümüş madalya elde etmişti. Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ardından olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.
26 kişilik geniş kadro
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hazırlıklara 26 kişilik geniş aday kadrosuyla başladı. 26 kişilik kadro iki gruba ayrıldı. Buna göre 19 kişiden oluşan 1. grupta yer alan voleybolcular Milletler Ligi, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere turnuvalara katılırken 17 kişiden oluşan 2. gruptaki sporcular antrenmanlara İstanbul’da devam edip ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.
1.GRUP KADRO
PASÖRLER: Naz Aydemir Akyol, Buse Ünal, Cansu Özbay
PASÖR ÇAPRAZLARI: Meryem Boz, Ebrar Karakurt
SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan
ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli
LİBEROLAR: Simge Aköz, Ayça Aykaç
Not: Koyu renkle yazılan isimler, Milletler Ligi'nde mücadele edecek kadrodur.
2.GRUP KADRO
PASÖRLER: Elif Şahin, Buket Gülübay
PASÖR ÇAPRAZLARI: Yağmur Karaoğlu, Pelin Eroktay
SMAÇÖRLER: İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, İpar Özay Kurt, Ezgi Akyaldız, Yaprak Erkek
ORTA OYUNCULAR: Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Büşra Şahin, Beliz Başkır
LİBEROLAR: Dilek Kınık, Eylül Akarçeşme, Gülce Güçtekin, Berin Yıldırım