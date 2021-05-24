Sultanlar sahnede

Voleybolda 2020-2021 sezonun tamamlanmasıyla gözler Milli Takımlar'a çevrildi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Kadın Milli Takımımız, 16 ay yani yaklaşık 500 gün sonra yeniden sahaya çıkacak. En son 12 Ocak 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yla final maçı oynayan Filenin Sultanları, 26 kişilk geniş kadrosuyla bu ayın başında kampa girdi ve Milletler Ligi, Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı yoğun programın hazırlıklarına başladı. 16 ay sonra yeniden...

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yapmayan Ay-Yıldızlılar bu uzun dönem sonrası ilk büyük sınavını bugün başlayan Milletler Ligi'nde verecek. Fanus sistemine göre oynanacak ve İtalya'nın ev sahipliği yapacak organizasyonda ilk rakibimiz Sırbistan olacak. Olimpiyatın provası niteliği taşıyan Milletler Ligi'nde başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları bu turnuvayla ayrıca Tokyo'daki rakipleriyle de karşılaşmış olacak. Bu organizasyonda Türkiye 2012'de bronz ve 2018'de gümüş madalya elde etmişti. Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ardından olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.

26 kişilik geniş kadro

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hazırlıklara 26 kişilik geniş aday kadrosuyla başladı. 26 kişilik kadro iki gruba ayrıldı. Buna göre 19 kişiden oluşan 1. grupta yer alan voleybolcular Milletler Ligi, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere turnuvalara katılırken 17 kişiden oluşan 2. gruptaki sporcular antrenmanlara İstanbul’da devam edip ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

1.GRUP KADRO

PASÖRLER: Naz Aydemir Akyol, Buse Ünal, Cansu Özbay

PASÖR ÇAPRAZLARI: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli

LİBEROLAR: Simge Aköz, Ayça Aykaç

Not: Koyu renkle yazılan isimler, Milletler Ligi'nde mücadele edecek kadrodur.

2.GRUP KADRO

PASÖRLER: Elif Şahin, Buket Gülübay

PASÖR ÇAPRAZLARI: Yağmur Karaoğlu, Pelin Eroktay

SMAÇÖRLER: İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, İpar Özay Kurt, Ezgi Akyaldız, Yaprak Erkek

ORTA OYUNCULAR: Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Büşra Şahin, Beliz Başkır

LİBEROLAR: Dilek Kınık, Eylül Akarçeşme, Gülce Güçtekin, Berin Yıldırım