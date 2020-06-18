Sultanlar Ligi’nin yeni ekibine salon şoku!

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından denetlenen Aksaray Spor Salonu için verilen salon denetlemeraporu sonucunda, Kuzeyboru’ya salonda eksiklikler bulunduğu ve bunların giderilmemesi halinde maçların Aksaray’da oynanamayacağı bildirildi. Kuzeyboru Spor Kulübü’nün yaptığı bu açıklamanın ardından şehirdeşimdi gözler maçların Aksaray’da oynanıp oynanmayacağına çevrildi. Kuzeyboru’nun maçlarını Aksaray’da oynayamaması durumunda Nevşehir, Niğde, Ankara alternatiflerinden birisini tercih etmesi bekleniyor.