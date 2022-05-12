Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank’tan Zehra Güneş seçildi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.

Sultanlar Ligi’nde final serisinin enleri şöyle:

Özel ödül: Melissa Vargas (Fenerbahçe)

En iyi libero: Gizem örge (Fenerbahçe)

En iyi pasör: Cansu Özbay (Vakıfbank)

En iyi orta oyuncu: Eda erdem (Fenerbahçe)

En iyi smaçör: Gabi (Vakıfbank)

En iyi pasör çaprazı: Isabelle Haak (Vakıfbank)

Final serisinin en değerli oyuncusu: Zehra Güneş (Vakıfbank)

İHA



