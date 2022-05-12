Sultanlar Ligi’nde final serisinin en değerli oyuncusu Zehra Güneş
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank’tan Zehra Güneş seçildi.
Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank’tan Zehra Güneş seçildi.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.
Sultanlar Ligi’nde final serisinin enleri şöyle:
Özel ödül: Melissa Vargas (Fenerbahçe)
En iyi libero: Gizem örge (Fenerbahçe)
En iyi pasör: Cansu Özbay (Vakıfbank)
En iyi orta oyuncu: Eda erdem (Fenerbahçe)
En iyi smaçör: Gabi (Vakıfbank)
En iyi pasör çaprazı: Isabelle Haak (Vakıfbank)
Final serisinin en değerli oyuncusu: Zehra Güneş (Vakıfbank)
İHA