Sultanlar Ligi'nde çeyrek final maçlarına devam edildi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final serisinde bugün 3 mücadele oynandı.

28 Mart 2019, Perşembe 20:21
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Sultanlar Ligi'nde çeyrek final maçlarına devam edildi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final serisinde bugün 3 mücadele oynandı. Nilüfer Belediyesi'ni 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk maçın ardından ikinci maçta da rakibini aynı skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 24-26, 15-25, 14-25'lik setlerle 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Günün üçüncü maçında ise Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan sarı lacivertli ekip, ikinci maçta kendi sahasında Türk Hava Yolları'na 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

DHA

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