Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncüsü haftası bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 22:46
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Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncüsü haftası bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.

13'üncü haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-0 (25-12, 25-15, 25-20)

VakıfBank - Beşiktaş: 3-2 (18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9)

Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-17, 25-23, 25-17) 

Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.: 2-3 (23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15)

Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)

Halkbank - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (14-25, 15-25, 15-25)

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