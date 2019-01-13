Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

13 Ocak 2019, Pazar 21:40
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Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. VakıfBank deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı VitrA evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Karayolları - Vakıfbank: 0-3 (17-25, 21-25, 25-27)

Çanakkale Belediyesi - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (7-25, 11-25, 16-25)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Halkbank: 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)

Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1 (27-29, 25-20, 25-13, 29-27)

Eczacıbaşı Vitra - Nilüfer Belediyesi: 3-1 (22-25, 25-18, 25-15, 25-23)

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