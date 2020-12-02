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Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 2-3

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

02 Aralık 2020, Çarşamba 20:38 Son Güncelleme:
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Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 2-3

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu.

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Melis, Thompson, Ogbogu, Simge (L), Elif, Fatma, Beyza, Saliha.

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı, Maglio, Buse, Fulden, Yasemin, Buse Kayacan (L), Merve Tanıl, Merve Nezir.

Setler: 2-3 (16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15)

Süre: 139 dakika (25, 27, 36, 30, 21)

İSTANBUL (İHA)

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