Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu.
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Melis, Thompson, Ogbogu, Simge (L), Elif, Fatma, Beyza, Saliha.
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı, Maglio, Buse, Fulden, Yasemin, Buse Kayacan (L), Merve Tanıl, Merve Nezir.
Setler: 2-3 (16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15)
Süre: 139 dakika (25, 27, 36, 30, 21)
İSTANBUL (İHA)