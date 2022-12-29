Sultangazi’de sporcular için ödül programı düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi, başarılı sporcular için bir ödül programı düzenledi. Sporculara ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi, sporun parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Genç kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Sultangazi’yi temsil etti. İlçenin genç sporcuları için bir ödül programı düzenledi. Sporcular, 2022 yılında 56 altın, 63 gümüş ve 101 bronz olmak üzere toplam 220 madalya kazandı. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda genç sporcular, ödüllerini Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un elinden aldı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN SPORA DESTEK

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’nin en değerli cevherleri, kıymetli genç kardeşlerimizdir. Gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması, en büyük önceliklerimizden biridir ve onların hem zihnen hem de bedenen sağlıklı gelişmeleri için spora çok önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Kulübümüzün alt yapı imkânlarını önemli oranda geliştirirken branş sayımızı 17’ye çıkardık. Tüm branşlardaki gençlerimize kapsamlı bir ekipman desteği sunuyoruz ve alanının en iyisi olan antrenörlerimizi göreve getiriyoruz. Bizler, gençlerimizi güçlü bir şekilde destekliyoruz ve gençlerimiz de elde ettikleri parlak başarılarla tüm ilçemizi gururlandırıyorlar. Kendilerini gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE GENÇ SPORLA BULUŞUYOR

Sultangazili gençleri yılın dört mevsimi sporla buluşturduklarını belirten Başkan Dursun, “Spor Akademilerimizde 20 bini aşkın gencimizi, Yaz Spor Okullarımızda ise 8 bini aşkın gencimizi sporla buluşturuyoruz. Gençlerimiz; basketboldan voleybola, yüzmeden okçuluğa, güreşten tenise en iyi eğitimi alıyor. Gençlerimiz de, gerekli imkânlara kavuştuklarında neleri başarabileceklerini, kazandıkları madalyalarla bizlere en güzel şekilde gösterdiler” diye konuştu.

Konuşmanın sona ermesiyle Başkan Dursun, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç, genç sporculara ödüllerini takdim etti. Dursun’a teşekkür eden gençler, elde edecekleri başarılarla Sultangazi’yi daha fazla gururlandıracaklarını dile getirdi.