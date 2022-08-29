İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi, 7-18 yaş aralığındaki çocukları yaz tatilinde sporla buluşturuyor. Belediye, 12 branşta düzenlediği Yaz Spor Okullarıyla, yaklaşık 10 bin çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor. Çocuklar, okçuluktan karateye, yüzmeden basketbola profesyonel antrenörlerden ücretsiz eğitim alıyor.

Sultangazi Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için ücretsiz spor kursları düzenliyor. Yaklaşık 10 bin çocuk, belediyenin Yaz Spor Okullarında eğitim alıyor. 12 spor branşını içeren kurslarda 25 profesyonel antrenör eğitim veriyor.

“SULTANGAZİ, SPORUN PARLAYAN YILDIZI OLUYOR”

Sultangazi’de yılın dört mevsimi spor eğitimleri düzenlediklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çocuklarımızın hem fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimlerine destek olmak hem de geleceğin milli şampiyonlarını yetiştirmek için Spor Akademilerimizi ve Yaz Spor Okullarımızı hayata geçirdik. Spor Akademilerimiz okulların açık olduğu dönemde aktifken yaz tatillerinde de Yaz Spor Okullarımız çocuklarımızı sporla buluşturuyor. Yüzme, voleybol, basketbol , karate, okçuluk ve diğer spor branşlarında nitelikli ve ücretsiz eğitimler sunuyoruz. Her yıl binlerce çocuğumuz, Sultangazi Belediyesi ile spor eğitimleri alıyor, sporu daha fazla seviyor, geleceğe sağlıkla ve güvenle hazırlanıyor. Çocuklarımız, şimdiden hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda göğsümüzü kabartan şampiyonluklar kazanıyorlar. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki gelecekte ülkemizi temsil edecek milli şampiyonları Sultangazi’de yetiştiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız spor tesisleriyle ve komşularımıza sunduğumuz spor eğitimleriyle Sultangazi, sporun parlayan yıldızı oluyor” dedi.

12 SPOR BRANŞINDA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Belediyenin yaptığı yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

“Yaz Spor Okullarındaki kurslar, Mimar Sinan Şehir Ormanı ile Sultangazi’nin 8 farklı noktasında gerçekleşiyor. Mimar Sinan Şehir Ormanlarında eğitim alan çocuklar buraya belediyenin ücretsiz servisleriyle rahatça ulaşabilirken diğer noktalarsa ulaşımın kolay olduğu merkezi konumlarda yer alıyor. Yaz Spor Okullarındaki 12 branş ve konumları şöyle sıralanıyor:

“Basketbol - Mimar Sinan Şehir Ormanları”

“Tenis - Mimar Sinan Şehir Ormanları”

“Okçuluk - Mimar Sinan Şehir Ormanları”

“Bocce - Mimar Sinan Şehir Ormanları”

“Wushu Kung-Fu - Nurettin Uzun Hizmet Tesisi”

“Masa Tenisi - Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi”

“Karate - Cevher Dudayev Hizmet Tesisi / Nurettin Uzun Hizmet Tesisi”

“Voleybol - Orhangazi Spor Salonu”

“Taekwando - Uğur Mumcu Hizmet Tesisi”

“Güreş - Sultangazi Belediyesi Etkinlik ve Spor Salonu”

“Yüzme - Sultangazi Belediyesi’nin Yanındaki Açık Yüzme Havuzu”

“Kick Boks - Cevher Dudayev Hizmet Tesisi”