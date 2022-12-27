Sultangazi Belediyesi güreş takımı Süper Lig’e yükseldi

İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, tarihinde bir ilke imza attı. Serbest Güreş 1. Lig’de güçlü rakiplerini geride bırakarak Süper Lig ’e yükselmeye hak kazanan Güreş takımı, ilçe sakinlerine büyük gurur yaşattı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, takımı görüntülü arayarak tebriklerini iletti.

Ankara’da düzenlenen 1. Lig Serbest Güreş müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. 12 takım 150 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı da ter döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü rakiplerini geride bırakan Sultangazi Güreş Takımı, Türkiye Kömür işletmeleriyle finale çıktı. Müsabaka sonucunda ikinci olan ve 1. Ligden Süper Lige çıkan takım, tarihinde bir ilke imza attı.

BAŞKAN DURSUN’DAN TEBRİK TELEFONU

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi’ye kupayla dönen güreş takımının heyecanına görüntülü aramayla ortak oldu. Başkan Dursun, sporcuları tebrik ederek, “Bütün arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Çok büyük takımları geride bırakarak bir ilke imza attınız. Sultangazi tarihinde ilk defa bir güreş takımı süper Lig’e çıktı, emeklerinize sağlık. Fiziki imkanlarımızı artırdıkça başarılarımız daha da gelecektir. Gücünüz kuvvetiniz yerinde olsun” diye konuştu.

3 YILDA 3 LİG BİRDEN YÜKSELDİ

Başkan Dursun, güreş takımının kısa bir sürede önemli bir yol kat ettiğinin de altını çizerek, “Güreş takımını kurduğumuz 2019 tarihinden bu yana, her yıl başarılarınızın üzerine katarak bu günlere geldiniz. 3 yılda 3 lig birden atlayarak Süper Lig’e yükseldiniz. Şimdiki hedefimiz de Sultangazi’nin gücünü herkese göstermek, birinci olmak” dedi.