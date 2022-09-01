Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları’nın Rumeli İskelesi’nde yapılan açılış törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve yelkenciler katıldı.

Yarışlara, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye’den 313 sporcu katılacak ve 5 gün sürecek. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Değerli katılımcılar, bugün 313 tane evladımız, 313 tane dünya gencimizi Süleymanpaşamızda ağırlıyoruz. 8 ülkeden 33 takım misafirimiz oldu ben her birine ayrı ayrı Türkiye’ye, Tekirdağ’a, Süleymanpaşa’ya hoş geldiniz diyorum. Size Süleymanpaşa’dan bahsetmek istiyorum, burası Asya ile Avrupa’nın tam merkezinde olan Tekirdağ ilinin merkez ilçesi, burada sizin yaşıtlarınızla beraber olacaksınız 5 gün boyunca. İnşallah sizi iyi bir şekilde misafir etmeye çalışacağız. Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülke, misafir ettiğimiz 7 ülkeden geldiniz, pandemiden dolayı biraz geriden takip ediyoruz süreci inşallah önümüzdeki sene çok daha fazla ülkeden katılımcının olmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Tekirdağ Süleymanpaşa özellikle yelken noktasında kulübümüz sayesinde çok iyi yerlere geliyor. Gençlerimiz, çocuklarımız yani arkadaşlarınız iyi şekilde eğitiliyor. İşte bu yarışlarda birbirinizi tanıma fırsatını da bulacaksınız. Her daim gönlümüz, kapımız burada sizlere açık. Tekrardan hoş geldiniz diyorum” dedi.

Yüksel’in konuşmasının ardından yelken kulüplerine katılım sertifikası verildi. (DHA)