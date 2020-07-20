Süleyman Hurma’dan şok sözler!

“Şuan tek düşüncemiz play-off ve Süper Lig’e yükselmek! Oyuncularımızın adı sürekli başka takımlarla geçiyor. Benim önemli maçlarım var. Şuan transfer düşünmüyorum. Tek hedefimiz Süper Lig!”

“DARRİ İÇİN ARKADAN DOLANAN BİR BÜYÜK TAKIM VAR”

“ONLARA VERMEYECEĞİM”

“Brahim Darri için de Fenerbahçe’den bize gelen bir ilgi yok. Darri için Fenerbahçe dışında 3 büyüklerden bir takım istiyor. Ama onlar da transferde etik dışı davranıyorlar, arkadan dolanıp çocuğun aklını karıştırıyorlar. Onlara da Darri’yi vermeyeceğim!”

Vuvuzela Sports