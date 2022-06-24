Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz sezon muhteşem bir çıkış yakalayan ve ismi Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla anılan Emre Mor ile ilgili TRT Spor'a konuştu. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun takımda kalmasını istediğini dile getiren Hurma, Emre Mor'un dünya yıldızı olabilecek bir potansiyelde olduğunu ifade etti.

Herhangi bir kulüple anlaşmadıklarını açıklayan tecrübeli futbol adamı, ''Emre'yi verdikten sonra 15 milyon Euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız.'' dedi ve ekledi:

'Emre Mor gibi bir oyuncuyu denememek aptallıktır'

''Emre Mor'u geçtiğimiz sezon 1. Lig takımları dahil kimse almak istemedi. Ben hiç düşünmeden aldım. O dönem yapılan eleştirilere de şöyle cevap vermiştim: ''Emre Mor gibi bir oyuncuyu denememek aptallıktır.'' Düşüncemde haklı çıktım. Benim kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyuncu diyebilirim. Dünya starı olma potansiyeline sahip, o yönde ilerleyen bir oyuncu.''

Fenerbahçe'nin Emre Mor için Fatih Karagümrük'e para artı oyuncu takası teklifi yaptığı iddia ediliyor.

'Kaç paraya verirsek verelim zarar etmiş olacağız'

''En büyük arzum maddi ve manevi olarak koşulları sağlayıp kulübümüzde tutmak. Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Bizde 1 ya da 2 yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim. Becermeye de çalışıyorum. Çeşitli fonlar araştırıyorum ki kadromda tutabilir miyim diye. Yapamazsam diye de gelen teklifleri değerlendiriyorum.''

'15 milyon Euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız'

''Emre gibi bir oyuncuya ilginin olması normal. Takımda tutabilirsem önümüzdeki sezon 100 takım ister. Herhangi bir kulüple imza atmış değiliz. Ne ben, ne Emre. Bir takım görüşmelerimiz olmuyor mu, oluyor. Görüşmelerin neticesinde Karagümrük Kulübü için, Emre için ve transfer edecek kulüp için doğru olan neyse yapmaya gayret edeceğim. Emre'yi verdikten sonra 15 milyon Euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız.''







