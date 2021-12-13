D-SMART’IN SEVİLEN PROGRAMI BOL’CA FUTBOL KARAGÜMRÜK BAŞKANI SÜLEYMAN HURMA’YI AĞIRLADI

D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’da Nergis Aşkın ve Emre Bol’un sorularını içtenlikle yanıtlayan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu.

Emre Bol: Farioli ile yollar neden ayrıldı?

"’FARIOLI BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAYDI’’

Süleyman Hurma: Farioli benim için çok değerli bir hocaydı. Son zamanlarda işler istediğimiz gibi gitmedi. Karşılıklı oturup bir karar aldık. Bizle de iyi yetişti, isteyen olursa buyursun alsın.

Emre Bol: Volkan Demirel’e herhangi bir ilginiz var mı?

‘’KENDİ HEDEFLERİMİZE UYGUN BİR HOCA GETİRECEĞİZ’’

Süleyman Hurma: Bir şekilde kendi hedeflerimize, kendi yapımıza uygun bir teknik direktör getireceğiz. Asla can havliyle bir müdahalede bulunmayacağız, acele bir hoca getirmeyeceğiz. Kendi hedeflerimize uygun bir hoca getireceğiz.

‘’EN İYİ İHTİMALLE LİGDE KALAN BİR TEKNİK ADAM BANA HEYECAN VERMEZ’’

Süleyman Hurma: Genç hoca istememin en büyük nedeni bana heyecan vermesi. En iyi ihtimalle ligde kalan bir teknik adam bana heyecan vermez.

‘’BENİ BİR KİŞİ SOYUNMA ODASI VEYA ANTRENMANDA GÖRMÜŞ MÜ?’’

Süleyman Hurma: Beni bugüne kadar bir kişi soyunma odası veya antrenmanda görmüş mü? Ben kendi işime odaklanırım.

‘’SON 10 YILDA ÇIKARDIĞIM TEKNİK DİREKTÖRLERE BİR BAKSINLAR’’

Emre Bol: Volkan Demirel adaylarından biri olabilir mi?

‘’VOLKAN DEMİREL ADAYLARDAN BİRİ ELBETTE OLABİLİR’’

Süleyman Hurma: Volkan Demirel adaylardan biri elbette olabilir. Kendisi milli takımdan yetişme bir kardeşimiz, tabii ki adaylardan biri olabilir. Volkan Demirel ile şu anda anlaşmadık. Hocanın lisanssız olmasının benim için bir mahsuru yok. Antrenör alırken diplomaya değil kafasının içine bakarım.

‘’FARIOLI BENİM GETİREBİLECEĞİM EN İYİ HOCA OLDUĞU İÇİN GETİRDİM’’

Süleyman Hurma: Farioli o dönem getirebileceğim en iyi hoca olduğu için takımın başına getirdim. Daha iyisi vardı da benim mi haberim yoktu? O dönem alternatifler arasında en iyisi oydu.

‘’ŞENOL CAN’A CİDDİ BİR HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’’

Süleyman Hurma: Şenol Can’a ciddi bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şenol Can gelecek vaat eden genç bir kardeşimizdi, o dönem pandeminin kurbanı oldu.

‘’TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ BAŞKASININ YERİNE DÜŞÜNMEK’’

Süleyman Hurma: En iyi yaptığımız işlerden biri başkalarının yerine düşünmek. Bunu yaparak kendi sorumluluğumuzdan kaçıyoruz.

‘’SÜPER LİG’İN OYUN KALİTESİNİ ÇOK KÖTÜ BULUYORUM’’

Süleyman Hurma: Süper Lig’in oyun kalitesini çok kötü buluyorum. Süper Lig’i baştan yıkıp yeniden yapmak lazım. Hakemleri düzeltelim diyerek hakemleri düzeltemeyiz, alt yapıyı düzeltelim diyerek altyapıyı düzeltemeyiz. Hepsini baştan sona düşünerek adım adım giderek bir yere varabiliriz.

Nergis Aşkın: Taraftarlar stadyum ile alakalı merak içerisindeler, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

‘’STAT KONUSUNDA SPOR BAKANIMIZ SÖZ VERDİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE UĞRAŞIYORUZ’’

Süleyman Hurma: En kısa zamanda en uygun alanda bir stadyum ile tesis yapacağız diye umuyorum. İstanbul’un başka bir bölgesinde bir stadyum yaparak Karagümrük taraftarını stadyuma taşıyacağız.

‘’MAKUL BİR STATTA OYNARSAK 15 BİN TARAFTARA OYNARIZ’’

Süleyman Hurma: Biz sadece bilgimizde ve çalışkanlığımızla kulüpte kendi ürettiğimiz parayla bir yere gelmeye çalışıyoruz. Geçen sene 12 ayda farklı bir stadyumda oynadık. Bizim çok etkili bir taraftarımız var. Lakin bir statta oynarsak 15 bin taraftara oynarız. Biz 1926’da kurulmuş bir kulübüz. 1980’lere kadar adını duyurmuş bir kulübüz.

‘’VEFA STADI TÜRKİYE’NİN WEMBLEY’İ’’

Süleyman Hurma: Bana sorarsanız Vefa Stadı Türkiye’nin Wembley’i. Bu kadar imkansızlığa rağmen ürettiğimiz başarı ve çabayı göz önünde bulundurursak oldukça başarılı bir kulübüz.

‘’YETER Kİ BİR STADIMIZ OLSUN BEN TARAFTARI ORAYA GÖTÜRÜRÜM’’

Süleyman Hurma: Yeter ki bir yerimiz olsun, ben taraftarı oraya götürürüm.

Emre Bol: Hakemleri başarılı buluyor musunuz?

‘’HERKES HAKEMİ ETKİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR’’

Süleyman Hurma: Hiç birimiz Türk Futbolu hakemlik konusunda adil yürüyor diyemeyiz. Bir adaletsizlik olduğu aşikar. Bu adaletsizliğin de bir müşterisi var. Peki bu müşteri kim, bu müşteri kulüpler mi, bu müşteri bahis şirketleri mi? Bunun cevabını aramalıyız. Bugün bir maça gidiyorsunuz, 50 bin kişi hakemi etki altına almaya çalışıyor. Acaba pozisyonu görüyorlar mı? Futbolda gri pozisyonlar var. Masaya yumruğunu vuran, gri pozisyonlarda takımına avantaj sağlamaya çalışıyor. Peki oyuncular ne yapıyor? Kendini en ufak pozisyonda yere bırakıp takımına avantaj sağlamaya çalışıyor.

‘’ADALET İSTİYORSAK ÖNCE KENDİMİZİ DÜZELTECEĞİZ’’

Süleyman Hurma: Adalet istiyorsak önce kendimizi düzelteceğiz.

Emre Bol: Şampiyonluğa oynayan bir takım olsaydınız yine bu söylediklerinizi söyler miydiniz?

‘’KENDİ OYUNCULARIMA YERDE YATMAYIN DİYORUM’’

Süleyman Hurma: Ben bir başkan olarak kendi oyuncularıma yerde yatmayın diyorum. Sistemin şeffaf olduğunu bilmeliyiz. Bir hakemin nasıl seçildiğini bilmeliyiz.

‘’TARİHİNDE İLK DEFA TFF SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR KOMİTE KURDU’’

Süleyman Hurma: Tarihinde ilk defa TFF sorunların çözümü için bir komite kurdu. Biz şikayet etme makamında değiliz, çözüm üretme makamındayız. İngiliz takımları, Alman takımları hakemle uğraşmaz, futboluna odaklanır. Biz bir kere birbirimize karşı samimi olalım.

‘’BİZ 20 KULÜP OLARAK HAKEMLE UĞRAŞMAYI BIRAKALIM’’

Süleyman Hurma: Biz bir kere birbirimize karşı samimi olalım, dürüst olalım. Hep birlikte hareket ederek, birbirimizin hakkını göz ardı etmeyerek harekete geçmemiz lazım. 20 kulüp olarak hakemle uğraşmayı bırakalım.

‘’SİZ HİÇ HAKEMLE KAZANDIK DİYENİ DUYDUNUZ MU?’’

Süleyman Hurma: Bugün bir kişi Karagümrük hakemle kazandı diyebilir mi, bunu söyleyeni duydunuz mu? Hakem iyiyse de kötüyse bunu biz bu hale getirdik.

Emre Bol: Şampiyonluk yarışını düşündüğünüzde neler söylemek istersiniz?

‘’TRABZONSPOR İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE ALDI BAŞINI GİTTİ ALGISI’’

Süleyman Hurma: Trabzonspor zirvede tek başına kaldı düşüncesi Trabzonspor adına tehlike yaratıyor.

‘’BEŞİKTAŞ DÜN KAYBETSEYDİ BAMBAŞKA BİR HİKAYE YAZILACAKTI’’

Süleyman Hurma: Beşiktaş dün Kayserispor karşısında kaybetseydi Süper Lig adına belki de bambaşka bir hikaye yazılacaktı.

Emre Bol: Şampiyonluk adayınız var mı?

‘’BENİM BİR ADAYIM VAR DİYEMEM FAKAT AVANTAJLI OLAN TRABZONSPOR’’

Süleyman Hurma: Benim bir adayım var diyemem fakat avantajlı olan Trabzonspor. Moral olarak avantajı elinde bulunduran ekip Trabzonspor diyebiliriz.

‘’HER ŞEYİ DEĞERSİZLEŞTİRİYORUZ’’

Süleyman Hurma: Bir şeyi kazanmak kolay bir şey değildir, emek gerektirir. Biz her şeyi kolayca değersizleştirebiliyoruz.

Nergis Aşkın: Devre arasında transfer yapacak mısınız?

BEN HER ZAMAN TRANSFER YAPARIM, TRANSFER BİTMEZ’’

Süleyman Hurma: Ben her zaman transfer yaparım, transfer bitmez. Ortadaki koşullar bütün takımlar için aynı, dolayısıyla biz de bu takımda kendimizce güçlüyüz ve inançlıyız. Birkaç transferle takımımızı güçlendireceğiz.

Emre Bol: Transferleriniz %80 oranında başarılı, bunu neye bağlıyorsunuz?

‘’TÜRK KULÜPLERİNİN İYİ TRANSFER YAPMA OLASILIĞI NEREDEYSE SIFIR’’

Süleyman Hurma: Ben kendimi bu konuda biraz daha şanslı buluyorum çünkü Türk kulüplerinin iyi transfer yapma olasılığı neredeyse sıfır.

‘’BUGÜN DÜNYADA 6-7 MİLYON EURO STANDART BİR PARA’’

Süleyman Hurma: Bugün iyi bir oyuncu almak istediğinizde 6-7 milyon Euro sıradan bir para. Bu rakamların altında iyi oyuncu bulmak çölde su bulmak gibi. İngiltere Ligi’nde ödenen menajerlik ücreti, Türkiye’de ödenen transfer ücretlerinden daha pahalı. Televizyon gelirimiz yok. Arada seviye farkı var.

‘’FUTBOLUMUZUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN YETİŞTİRMEMİZ LAZIM’’

Süleyman Hurma: Biz çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine önem vererek, bu konuda yatırım yaparak futbolumuzun marka değerini yükseltebiliriz.

Emre Bol: Bizim ligimize en uygun oyuncular sizce hangi ligde?

‘’İtalya ve Arjantin Liglerinde ligimize uygun futbolcular var’’

Süleyman Hurma: Gerek bütçe olarak, gerek oyun yapısı olarak İtalya ve Arjantin Liglerinde ligimize uygun futbolcular var.

Nergis Aşkın: Emre Mor hakkında ne düşünüyorsunuz?

‘’EMRE MOR’U İLK İZLEDİĞİMDE MESSI’DEN İYİ DEDİM’’

Süleyman Hurma: Emre Mor, 24 yaşında genç bir kardeşimiz. Emre Mor’u Danimarka’da oynadığı zaman ilk izlediğimde bu çocuk Messi’den iyi dedim. Emre gibi bir oyuncudan bir şey kaybedeceksem edeyim. Emre Mor’un takım arkadaşlarıyla uyumu olsun, çalışkanlığı olsun her geçen gün daha iyiye gidiyor. Emre Mor Mart ayında milli formayı giyer.

‘’KADIN FUTBOLUNDA İDDİALI BİR TAKIM KURDUK’’

Süleyman Hurma: Kadın futbolu adına iddialı bir takım kurduk. Bahar Özgüvenç’i takımımızın başına getirdik. Ülkece kadınlar adına ciddi anlamda pozitif adımlar atıldı. Bu konuda oldukça memnunum.