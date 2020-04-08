Süleyman Çakır... 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi'nin belki de en çok sevilen karakterlerinden. Fakirlik içinde geçirdiği çocukluğunda evde yapılan nohut pilavı satarak annesi ve kardeşi Derya'ya bakmıştır. Babasının gözlerinin önünde öldürülmesi dünyaya hep kötülükle bakmasına neden olmuştur.

Suç ve mafya dünyası...

Küçüklüğünden bu yana hep sokaklarda büyüyen Çakır, sonunda suç dünyasıyla tanışmış ve acımasızlığıyla basamakları teker teker çıkmıştır. Mafyayı da kontrol eden güçlerin güdümüne giren Süleyman Çakır sonunda Mehmet Karahanlı'nın kontrol ettiği 'konsey'in onay vermesiyle İstanbul'un yasa dışı işlerinin kontrolünü almış ancak bu görevi bekleyen diğer güçlü aile Cerrahpaşalılar'ın nefretini çekmiştir.

Cerrahpaşalılarla büyük savaş

Çakır ile Cerrahpaşalı Halit ve Metin kardeşlerin savaşına, mafya sızma girişiminde bulunan ve Çakır'la arkadaş olan devlet görevlisi Polat Alemdar isimli Ali Candan da dahil olmuş ve bir toplantıda Cerrahpaşalı Metin'i kafasını kesmek suretiyle öldürmüştür.

Kahvehane baskını

Cerrahpaşalı Metin'in ölümünden sonra Polat aAlemdar durmamış ve birbaşka devlet görevlisi olan yakın adamı Abdülhey'le birlikte Cerrahpaşa'ya, meşhur kahvehaneye gidererk Halit'e adeta meydan okumuş ve sözleriyle kahvehanedekilerind e nefretle karışık saygısını kazanmıştır. Bu hamle Cerrahpaşalı ailesini adeta çılgına çevirmiştir.

İntikam ve Polat'ın müthiş operasyonu

İntikam yemini eden Cerrahpaşalılar, kendilerine yakın olan konsey üyesi 'Testere Necmi'nin de gizli yardımıyla Süleyman Çakır'a, baldızıyla bağlantılı olarak tuzak kurmuş ve sonunda Cerrahpaşalı Halit, kardeşinin öcünü Süleyman Çakır'ı öldürerek almıştır. Halit'in kardeşinin öcünü almaktan çok istediği aslıdna Süleyman Çakır'ın yerine İstanbul'un suç imparatorluğunun başına geçmektir.

Polat Alemdar ise buna izin vermeyerek bir gecede Cerrahpaşalı Halit'e biat eden tüm diğer mafya babalarını öldürmüş ve aynı gece Testere Necmi'nin karşısına geçerek bu hareketini itiraf etmiştir.

43. bölümde Cerrahpaşalı Hali tarafından vurulan Süleyman Çakır, dizinin 45. bölümünde hayatını kaybetmiştir.



