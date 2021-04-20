Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz finalde

Olimpiyat kotası olan 57 kilo Süleyman Atlı, yarı finalde Bulgar Mikyay Salim Naim’i 3-1 yendi. Olimpiyat kotası olan 97 kilodaki Süleyman Karadeniz çeyrek finalde U23 Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde Gürcü Elizbar Odikadze’yi 7-5’le geçti . Bugün Atlı, Rus Nachyn Mongush, Karadeniz de Rus Alikhan Zhabrailov ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Taha Akgül bugün minderde

70 kiloda Haydar Yavuz önde olduğu çeyrek finalde sakatlanınca, minderden yenik ayrıldı. Haydar bronz maçına çıkacak. 65’te Hamza Alaca ile 79’da Muhammed Nuri Kotanoğlu ilk turda elendi. 7 Avrupa şampiyonluğu olan 115 kiloda Taha Akgül bugün ilk turda dünya şampiyonu Gürcü Reno Petriashvili ile karşılaşacak.