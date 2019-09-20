Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev’e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentisinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası’ndan sonra uzun süre bu şampiyonaya hazırlanıyorduk. Dünya şampiyonu olup olimpiyatlara bu şekilde gitmek istiyordum. Nasip olmadı." dedi.

Minderde olduğu gibi minder arkasında ve kilo düşme konusunda psikolojik savaşın yaşandığını anlatan Süleyman Atlı, şöyle konuştu:

"Ben yaklaşık 1 aydan beri kilo kontrolü yapıyordum. Tam anlamıyla tam yüzde 100 performansla çıkamıyoruz maçlara, bunun da etkisi oluyor. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara iyi hazırlanıp altın madalya kazanmak."