Süleyman Atlı gözünü Tokyo’ya dikti

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı, aynı başarıyı Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da elde etmek istediğini söyledi.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaşayan 24 yaşındaki Süleyman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erkekler serbest stil 57 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Süleyman, kendisini destekleyerek dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür etti.

Süleyman, sezon başından bu yana iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini vurgulayarak, "Şampiyona öncesi, ’Altın zamanı geldi.’ demiştim. Çok şükür sevenlerimi mahcup etmedim. Allah, Avrupa şampiyonluğunu nasip etti. Önümüzdeki hedefimiz ise Dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara favori bir şekilde gitmek." ifadelerini kullandı.

- "Yükselen bir performans grafiğim var"

2016 Rio Olimpiyatları’na katılarak büyük deneyim yaşadığını belirten milli güreşçi, bu kez hedefinin altın madalya olduğunun altını çizdi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası’nda da üçüncü olduğunu hatırlatan Süleyman, "Ayrıca 2017’de Avrupa üçüncülüğü elde etmiştim. Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğuma Romanya’da ulaştım. Yükselen bir performans grafiğim var. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da şampiyon olmak istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu.

Fethiyeli güreşçi Süleyman, serbest stilde takım halinde Avrupa Şampiyonası’na iyi başladıklarına dikkati çekerek, "İlk gün 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Madalyalar devam edecek. Takım halinde de derece elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güreşte son yıllarda büyük ivme yakalandığını vurgulayan ASKİ Spor Kulübü sporcusu Süleyman Atlı, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu kaydetti.

- "Güreşe başladığımda 16 kiloydum"

Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Süleyman Atlı, 9 yaşında güreşe başladığında 16 kilo olduğunu ve babasının her zaman kendisini desteklediğini dile getirdi.

Romanya’da kazandığı altın madalyayı babasına armağan eden Süleyman, "Babam her zaman yanımda oldu. Ona bu gururu yaşattığım için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA