Süleyman Atlı bronz, Soner Demirtaş gümüş aldı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2’nci Avrupa Oyunları’nda dün iki sporcumuz kürsüye çıktı, Türkiye’nin madalya sayısı 5’e yükseldi. Güreşte 74 kilo serbest stilde mücadele eden Soner Demirtaş, final maçında Rus Zaurbek Sıdakov’a tuşla yenilerek gümüş madalyada kaldı. Diğer madalyamız da güreşte 57 kiloda geldi. Bronz madalya için Ukraynalı rakibi Taras Markovych’le karşılaşan Süleyman Atlı, maçı 12-9 kazanıp 3. sırayı elde etti.

86’da Fatih Erdin ve 125’te Fatih Yaşarlı 5. oldu. 65 kiloda Fatih Kılıçsallayan ve 97’de Baki Şahin ise elendi. Kadınlarda ise müsabakalar dün başladı, mindere çıkan iki sporcumuz da altın madalya şansını kaybetti. 53’te Zeynep Yetgil ile 68’de de Buse Tosun rakiplerine yenildi, 3.’lük şansı için repesaj mücadelesi yapacaklar.