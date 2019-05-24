Şükrü Hanedar İngiltere'ye gidiyor! Galatasaray'dan Vlasic harekatı
Galatasaray, Belhanda’nın yerine düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Yöneticilerden Şükrü Hanedar İngiltere’ye giderek Everton’la görüşecek. 20 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.
Galatasaray gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı. Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.
EVERTON İLE GÖRÜŞÜLECEK
Şükrü Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.
Kaynak: Takvim