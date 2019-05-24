Galatasaray gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı. Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.

EVERTON İLE GÖRÜŞÜLECEK

Şükrü Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim