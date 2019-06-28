Şükrü Birand kimdir? Kaç yaşındaydı?

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti.

10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1964-1974 yılları arasında giydiği sarı lacivert formayla çıktığı 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birand, 15 kez de A Milli takım formasını giymişti. 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası, 1 kez Spor Toto Kupası, 2 kez TSYD Kupası ve bir Türk takımının uluslararası alanda kazandığı ilk kupa olan Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.

Mekanı cennet olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ