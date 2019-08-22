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  • Şükran Ovalı ve Caner Erkin kavga mı etti? İddialara yanıt...

Şükran Ovalı ve Caner Erkin kavga mı etti? İddialara yanıt...

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

22 Ağustos 2019, Perşembe 17:03
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin kavga mı etti? İddialara yanıt...

Çift, önceki gün kızlarının 1. yaşını sürpriz bir parti ile kutladı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında Şükran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekti.

Dün yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şükran Ovalı, mekan çıkışı konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Şükran Ovalı "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.

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