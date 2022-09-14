Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ilk kez Kayseri Valiliği ve Kocasinan Belediyesi’nin destekleriyle Yamula Barajı’nda yer alan Kuşçu Tesisleri’nde 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri yapılacak. Kayseri Marina olarak da anılan Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kayseri yarışları; OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Gençler Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Şampiyonanın yarış programı şu şekilde;

17 EYLÜL CUMARTESİ

10:00 Stock pro1 yarışı

10:30 Stock pro2 yarışı

11:00 Kadınlar kupası yarışı

11:30 Open yarışı

12:00 Drag yarışı

12:30 Gençler yarışı

13:00 Flyboard yarışı

14:00 Stock pro1 yarışı ve kupa töreni

14:30 Stock pro2 yarışı ve kupa töreni

15:00 Open yarışı ve kupa töreni

15:30 Flyboard yarışı final ve kupa töreni

DHA