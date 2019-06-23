Süha Küçüközler Turnuvası sona erdi

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Kocaeli VHGD Başkanı ve VHGF Yönetim Kurulu Üyesi Süha Küçüközler’in adı ile gerçekleştirilen Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernekleri Voleybol Turnuvası, bugün (23 Haziran 2019, Pazar) oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Süha Küçüközler Turnuvası’nda genel sıralama şu şekilde oluştu:

1.Tekirdağ VHGD

2.Ankara VHGD

3.Adana VHGD

4.İstanbul VHGD

Süha Küçüközler Turnuvası’nı ikinci olarak tamamlayan Ankara VHGD takımına kupa ve madalyalarını MHGK Başkanı Aziz Yener takdim etti.

Süha Küçüközler Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamlayan Tekirdağ VHGD takımına ise; kupa ve madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

Kupa ve madalyanın törenin ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.