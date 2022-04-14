Sudenur Yurdagül, pes etmeyerek Türkiye şampiyonu oldu

Geçtiğimiz yıl karting senior kategorisinde Türkiye kadınlar şampiyonu olan 18 yaşındaki Sudenur Yurdagül, 2022 yarışlarının ilk ayağında Kocaeli’de yarıştı. İlk yarışındaki ilk şampiyonluğun üzerine koymak istediğini söyleyen genç sporcu, çok sıkı çalıştığını dile getirdi. Hedefleri arasında Avrupa’da yarışmak olduğunu söyleyen Yurdagül, Türkiye’de de yalnızca kadınlarda değil genelde de şampiyon olup kızların da bu sporu yapabileceğini göstermek istediğini belirtti. Kartinge başlangıç hikayesini de anlatan Sudenur Yurdagül, ilk şampiyonluğundaki yarıştan 2 hafta önce kaburgasını kırmasına rağmen mücadeleyi bırakmadığının altını çizdi. Yurdagül, motorsporlarına ilk başladığında ailesinin korkuları olduğunu söyledi. Genç sporcu, kaburgası kırılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayıp yarışmalara katıldığında ise ailesinin kendisindeki tutkuyu görüp tam destek vermeye başladığını ifade etti. Sudenur Yurdagül, Kocaeli’deki yarışmalardan önce pek çok özel açıklamada bulundu.

“Ailemin desteğini kaburgamı kırarak kazandım”

Motor sporlarına olan tutkusunun nasıl başladığını anlatan Sudenur Yurdagül, “Babam bana çok küçük yaşlarımda bir akülü araba almıştı. O akülü arabayı süre süre arabalara olan sevgim arttı. Yaşım ilerledikçe de Formula 1’i keşfettim ve izlemeye başladım. Motorsporlarını çok sevdiğimi fark ettim. Ailemde de hiç kimse motorsporlarını sevmiyor. Hatta çok karşılardı, kazalardan, belalardan çok korkuyorlardı. Sonra 2020’de isyan ettim, bu spora başlayacağımı söyledim. 10 derslik bir eğitim aldım. Eğitimin ardından da yarışacağımı söylediğimde ailem ‘Tamam yarış, sıkılırsın nasıl olsa, sezonun ortasında bırakırız’ dedi. Yarışa 2 hafta kala kaburgamı kırdım. Kırık kaburgayla yarışmaya başlayınca, ‘Tamam artık, sen demek ki bu işi seviyormuşsun’ diyerek desteklediler. Sonra şampiyon olduk, şampiyon olduktan sonra ailem de daha çok ilgi duymaya başladı. Ailemin desteğini kaburgamı kırarak kazandım. Komik bir hikaye. Tabii o zamanlar acıydı ama şimdi artık komik geliyor. Doktorumla konuşmaktan artık doktor benden sıkılmıştı. ‘Yeter artık iyileş’ diyordu” şeklinde konuştu.

“Erkekler arasında podyuma çıkmak istiyorum”

Daha önce kendi kategorisinde Türkiye kadınlar şampiyonu olan Yurdagül, yalnızca kadınlarda değil genelde de şampiyon olmak istediğini söyledi. Kızların da bu sporu yapabileceğinin altını çizen genç sporcu, “Beş kategori var ve herkes yaşına göre kategoriye dahil oluyor. Ben senior kategorisinde yarışıyorum. İlk yılımda, daha ilk yarışımda senior kategorisinde Türkiye kadınlar şampiyonu oldum. Hedeflerim artık kadınlarda değil genelde şampiyon olmak. Artık podyuma çıkmak istiyorum. Çünkü erkek egemenliğinde bir spor . Kadınlar bu spora çok fazla destek vermiyor, çekinceleri oluyor. Ben erkekler arasında podyuma çıkmak istiyorum ki insanlar bir kızın da yapabileceğini görsün. Agresif bir spor olarak görüyorlar, biraz da haklılar ama herkes yapabilir. Motorsporlarını seven herkese tavsiye ediyorum, özelliklere kızlara. Motorsporlarında kızlar çok eksik. Bence gelmeleri gerekiyor” dedi.

“Hayatım artık karting”

Gelecek hedeflerinden ve çalışma şeklinden de bahseden Yurdagül, “Bu sene 2-3 yarış Avrupa’da yarışmayı düşünüyoruz. Gelecek sene tamamen Avrupa’da yarışmak gibi bir planımız var. Fakat ilk önce burada tecrübe kazanmak istiyorum. Ondan sonra da Avrupa’ya çıkıp ilerlemek istiyorum. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. Karting dışında spora giden, fizyoterapiste giden, simülatör oynayan biriyim. Kartingde yapamadığım antrenmanı evde simülatörle yaparım düşüncesindeyim. Hayatım artık karting, motorsporları. O yüzden evde de tamamen kartingde nasıl gelişebileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

İHA