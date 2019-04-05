Suçlu divan kurulu!

Galatasaray yönetiminin idari açıdan ibra edilmediği genel kurul mahkemelik olmuştu. Sarı-kırmızılılar olağan genel kurulla ilgili hukuki süreç başlatmıştı. Denetim Kurulunun ihtiyati tedbir isteminde bulunduğu davanın detaylarına TÜRKİYE ulaştı. Denetim Kurulu asil üyeleri Emir Otluoğlu, Mehmet Gürol Ayan ve Reha Ünsay’ın yaptığı başvuruda olay ve şikâyetler şöyle sıralandı: Yapılan genel kurulda divan kurulunun oluşturulmasından sonra süre kısıtlaması olmaksızın 50 kişiye konuşma hakkı tanınmıştır. Toplantı 10.00’da başlamış, yaklaşık 00.00’a kadar devam etmiş ve hazirunu oluşturan üyelerden bin kişi bu sebeple ayrılmak zorunda kalmışlardır.”

OYLAMA NET DEĞİL

“Yönetim kurulunun idari konuda ilk oylamada aklanması yönünde oyların, aksi yöndeki oylara nazaran daha fazla olması, internet ortamına yansıyan görüntü kayıtları ile divan kurulunun aklanması yönündeki olumlu oyların, olumsuz oylara göre daha fazla olduğunun belirli olması ve toplantıya katılarak oy kullanan üyelerin de aynı görüşte olmalarına rağmen oyların sağlıklı sayılmadığı gerekçesiyle divan kurulu tarafından yeniden oylanmasına karar verilmiştir. Bu kararın alınması safhasında bir kısım üyeler tarafından gizli oylama talep edilmiş, bu talep divan kurulunca reddedilmiştir. Tüzükte bu yönde bir oylama öngörülmemesine rağmen salondaki üyeler ikiye ayrılarak açık oylama yapılmış, bu defasında da kabul ve ret oyları tam olarak bilinmemekle birlikte yönetimin yönetsel bakımdan aklanmamasına karar verilmiştir.”

HUKUKA AYKIRI DURUM

“Toplantının düzenle yürütülmesi görevi divan kurulunca yerine getirilmemiştir. İbra edilmeme konusunda her yönden hukuka aykırı olan bu kararın varlığı nedeniyle maddi menfaatinden çok manevi menfaati ihlal etmesi, müvekkilimin kişiliğinin ağır şekilde zarar görmesi, sonraki dernek organları seçiminde bu organlara ilişkin seçilme yasağı ve gerek taraftar gerekse kamuoyu vicdanında oluşan yaraların telafisi imkânsız hâle geleceğinden, gecikmesinde sakınca bulunan bu durumların ortadan kaldırılacak nitelikte tedbir kararı verilmesi amacıyla HMK’nın 389 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati tedbir talebinde bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.”

MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI

Galatasaray Denetim Kurulu’nun, yönetimin ibra edilmediği Genel Kurul ile ilgili ihtiyati tedbir istemine mahkeme cevap verdi ve tedbiri koydu. Bu karar şu anlama geliyor: Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme sebebiyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Yani mahkeme şu an yönetimi aklamış değiş ya da ibrasızlığı reddetmiş değil ama yönetimi baskıdan bir nebze olsun kurtardı ve kayyum tehlikesini de ortadan kaldırdı.

SEÇİM TARTIŞMASI

Galatasaray yönetimini rahatlatan tedbir kararı geldi fakat yönetim kendi içinde bir tartışmaya girdi. Önceki günkü yönetim kurulunda süreç uzadığı takdirde Fenerbahçe derbisinin ardından 16 Nisan’da seçim kararı alınması fikrinde mutabakat sağlanmıştı ama şimdi bazı yöneticiler bu fikirden vazgeçti. (Türkiye Gazetesi)