Suç ve Ceza

Galatasaray’ın derbi maçtan sonraki hukuk mücadelesi sürüyor. Sarı-kırmızılıların MHK çıkarmasıyla başlayan ve daha sonra resmi siteden de paylaşımı yapılan “VAR kayıtları açıklansın” talebi hukuksal zemine taşındı.

Galatasaraylı yöneticiler Milliyet’e bu trafiğin perde arkasını ve bundan sonraki eylem planlarını açıkladılar. Sarı-kırmızılı idareciler derbi maçta VAR kayıtlarını istemeleriyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundular:

“Spor hukukunda durum biraz farklı. VAR’dan önce insana bağlı bir sistem vardı. Yanlışlık da olsa buna bağlanıyordu. ‘İnsandır hata yapabilir’ deniliyordu. VAR ile beraber durum değişti. ‘Görmedim’, ‘İnsandır hata yapabilir’ diye bir yaklaşım olamaz.”

Şeffaf olsun!

Sarı-kırmızılılar VAR kayıtlarının istenmesinin nedenini de “Burada bizim tezimiz suçluların cezalandırılmasıdır. Çünkü bütün spor kamuoyunun üzerinde birleştiği hatalar var. VAR’a rağmen bunlar oluyorsa bunun bir bedeli olmalı. Kamu vicdanı rahatlatılmalı ve suç kimde ise gerekli cezalar verilmelidir” şeklinde açıkladılar.

Galatasaray Kulübü bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’ndan derbi maçta hakem Ali Palabıyık’ın VAR odası ile konuşmalarının yayınlanmasını ve böylece sürecin şeffaf bir şekilde tartışılmasını istiyor.

(Milliyet)